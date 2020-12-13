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    Шоу-биз

    Анна Тринчер призналась, сколько зарабатывает за рекламу в TikTok

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    Певица Анна Тринчер - Анна Тринчер призналась, сколько зарабатывает за рекламу в TikTok
    Певица Анна Тринчер
    instagram.com/annatrincher_official/

    Артистка поделилась, сколько времени тратит на одно видео

    Певица и актриса Анна Тринчер зарабатывает средства не только на сцене. ТВ частности, в TikTok в актрисы более 1,2 миллиона подписчиков. Исполнительница зарабатывает в соцсети и назвала сумму за одно рекламное видео, говорится в «Светской жизни».

    «Я зарабатываю не так много, потому что для рекламодателей TikTok — что-то очень новое. У меня достаточно высокий прайс, потому что я не хочу распыляться на маленькие бренды, небольшую рекламу. Я хочу сотрудничать с крутыми брендами. От 800 до 1500 долларов за один TikTok», - рассекретила знаменитость.

    Анна добавила, что в среднем тратит час на одно видео и публикует 2-3 видео в день. Впрочем, бывают дни, когда Тринчер снимает ролики с утра до вечера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные певица шоу-бизнес
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