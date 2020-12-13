  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет

    • Розсилка
    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет

    Девушка получила срок за свою деятельность в соцсетях

    Иранская инста-звезда Сахар Табар получила 10 лет тюрьмы из-за своего блога в соцсетях. Девушка, которую прозвали в народе «зомби-двойником Анджелины Джоли», публиковала свои фотографии, где приукрашивала свои пластические операции также с помощью макияжа и фотошопа, чтобы быть похожей на знаменитую актрису. 19-летнюю Сахар арестовали еще в октябре 2019 года, ей предъявили обвинение в «пропаганде коррупции». По словам ее адвоката, несколько дней назад девушка получила серьезный срок, хотя изначально говорилось, что она может попасть в тюрьму на срок от трех месяцев до двух лет.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет
    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет
    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет
    «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     «Сахар Табар всего 19, ее мать каждый день плачет и пытается добиться свободы невинной дочери. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужен ваш голос, помогите нам!» — написала в Твиттере журналистка Масих Алинежад.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

     Читайте также: Японский фотограф снимает уличных котов, раскрывая их невероятную харизму
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies