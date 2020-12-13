«Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет

Девушка получила срок за свою деятельность в соцсетях

Иранская инста-звезда Сахар Табар получила 10 лет тюрьмы из-за своего блога в соцсетях. Девушка, которую прозвали в народе «зомби-двойником Анджелины Джоли», публиковала свои фотографии, где приукрашивала свои пластические операции также с помощью макияжа и фотошопа, чтобы быть похожей на знаменитую актрису. 19-летнюю Сахар арестовали еще в октябре 2019 года, ей предъявили обвинение в «пропаганде коррупции». По словам ее адвоката, несколько дней назад девушка получила серьезный срок, хотя изначально говорилось, что она может попасть в тюрьму на срок от трех месяцев до двух лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

«Сахар Табар всего 19, ее мать каждый день плачет и пытается добиться свободы невинной дочери. Дорогая Анджелина Джоли, нам нужен ваш голос, помогите нам!» — написала в Твиттере журналистка Масих Алинежад.

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