Фанаты Marvel потребовали воскресить Тони Старка



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Поклонники киновселенной написали очередную петицию

Тони Старк/Железный человек пожертвовал собой в фильме «Мстители: Финал», чтобы спасти мир от Таноса. Но многие поклонники франшизы хотят, чтобы супергерой вернулся. Этому посвящена очередная петиция на Change.org, которую на данный момент подписали более 31 тыс. человек.

«Тони заслуживает того, чтобы вернуться. Тони Старк всегда был готов рисковать своей жизнью, страдать и жертвовать собой ради кого-либо, не получая ничего взамен. С самого начала, с тех пор, как он был ребенком. Тони не мог быть счастлив, и когда он наконец получил то, что всегда хотел и заслуживал: жену, дочь, семью... он погиб. И это нечестно, после всего, через что Тони прошёл и что сделал для всех, он заслуживает того, чтобы жить и видеть, как растет его дочь», — говорится в петиции.

Роберт Дауни-младший играл Железного человека с самого первого фильма кинематографической вселенной Marvel, вышедшего в 2008 году. Его герой получил три сольных картины, а также появлялся во всех «Мстителях», фильмах про Капитана Америка и Человека-паука.

В 2020 году на экраны выйдет новый проект Дауни — семейная комедия «Путешествие Доктора Дулиттла».