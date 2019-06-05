Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»



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Александра Зарицкая и Григорий Решетник

Любимые игрушки возвращаются на широкие экраны

Вуди, Базз и вся банда друзей окажется далеко от дома. Судьба закинет их в абсолютно неожиданные места. Незабываемое путешествие начнется в украинских кинотеатрах уже совсем скоро - в конце июня.

Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая и известный украинский телеведущий Григорий Решетник озвучили главных героев анимационного фильма.

Александра перевоплотилась в офицера Смишанку Мак-Веснушку.

«Для меня это первый опыт и очень волнующий. Я обожаю мультики, не пропускаю новых релизов, пересматриваю мульт-хиты вместе с сестрами или друзьями», - призналась Зарицкая.

Также певица отметила, что ей часто говорили что у нее «мультяшный» голос. Именно поэтому Зарицкая с радостью согласилась озвучить героиню «Историю игрушек 4».

«Я знаю всех героев этой анимации, очень классно стать частью истории Disney. Когда я познакомилась со своей героиней я сразу заметила, что она на меня немного похожа. Она очень эмоциональная, добрая, смешная и всегда заботиться о свей подружке», - отметила фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая

А известный украинский телеведущий Григорий Решетник подарил своей голос папе главной героине Бонни.

«Мне не раз доводилось дублировать разные фильмы, но «История игрушек 4» - мой дебют в анимации. Помню, как раньше смотрел все предыдущие части и даже мечтать не мог о том, что когда-то подар. своей голос одному и героев», - признался телеведущий.