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    Шоу-биз

    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»

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    Александра Зарицкая и Григорий Решетник - Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Александра Зарицкая и Григорий Решетник

    Любимые игрушки возвращаются на широкие экраны

    Вуди, Базз и вся банда друзей окажется далеко от дома. Судьба закинет их в абсолютно неожиданные места. Незабываемое путешествие начнется в украинских кинотеатрах уже совсем скоро - в конце июня.

    Фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая и известный украинский телеведущий Григорий Решетник озвучили главных героев анимационного фильма. 

    Александра перевоплотилась в офицера Смишанку Мак-Веснушку. 

    «Для меня это первый опыт и очень волнующий. Я обожаю мультики, не пропускаю новых релизов, пересматриваю мульт-хиты вместе с сестрами или друзьями», - призналась Зарицкая. 

    Также певица отметила, что ей часто говорили что у нее «мультяшный» голос. Именно поэтому Зарицкая с радостью согласилась озвучить героиню «Историю игрушек 4».

    «Я знаю всех героев этой анимации, очень классно стать частью истории Disney. Когда я познакомилась со своей героиней я сразу заметила, что она на меня немного похожа. Она очень эмоциональная, добрая, смешная и всегда заботиться о свей подружке», - отметила фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая

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    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»
    Солистка группы Kazka и телеведущий Григорий Решетняк озвучили героев «Истории игрушек 4»

    А известный украинский телеведущий Григорий Решетник подарил своей голос папе главной героине Бонни.  

    «Мне не раз доводилось дублировать разные фильмы, но  «История игрушек 4»  - мой дебют в анимации. Помню, как раньше смотрел все предыдущие части и даже мечтать не мог о том, что когда-то подар. своей голос одному и героев», - признался телеведущий.

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