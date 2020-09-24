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    Шоу-биз

    Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен

    Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в слитном купальнике и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На опубликованных фотографиях 51-летняя модель позирует в купальном костюме цвета хаки. Фотосессия прошла в черепашьем заповеднике американского города Охай. «Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить», — подписала она пост, который набрал почти 13 тысяч лайков.

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    Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)
    Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)
    Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)
    Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)
    instagram.com/helenachristensen/

    В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен. «Ты выглядишь просто потрясающе», «Я даже не смогу определить, сделаны эти фото до 90-х годов или в наши дни! Ты существуешь вне времени», «Богиня», «Самая красивая женщина в мире!», «У тебя есть какие-нибудь советы по фитнесу и диете?», «Твое тело прекрасно», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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