Фигура 50-летней модели в купальнике восхитила фанатов (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Датская супермодель Хелена Кристенсен instagram.com/helenachristensen/

В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в слитном купальнике и удивила поклонников стройной фигурой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных фотографиях 51-летняя модель позирует в купальном костюме цвета хаки. Фотосессия прошла в черепашьем заповеднике американского города Охай. «Мы должны заботиться о природе и о животных, с которыми нам так повезло жить», — подписала она пост, который набрал почти 13 тысяч лайков.

В комментариях под снимками фанаты отметили молодость Кристенсен. «Ты выглядишь просто потрясающе», «Я даже не смогу определить, сделаны эти фото до 90-х годов или в наши дни! Ты существуешь вне времени», «Богиня», «Самая красивая женщина в мире!», «У тебя есть какие-нибудь советы по фитнесу и диете?», «Твое тело прекрасно», — восхищались они.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.