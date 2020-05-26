Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии



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Украинская певица Алина Гросу instagram.com/alina_grosu/

Артистка заинтриговала поклонников новым образом

Украинская певица Алина Гросу в очередной раз порадовала своих поклонников пикантными фотографиями. В своем Инстаграме знаменитость разместила несколько снимков, на которых предстает в соблазнительном черном комбинезоне, который хорошо подчеркнул ее декольте. Гросу позирует с распущенными волосами и вечерним макияжем, томно глядя в камеру.

Поклонники признались, что у них от этих кадров перехватило дыхание. Эмоциями они поделились в комментариях.

«Какая ты красивая», «Роскошная девушка», «Был бы я твоим мужем, я бы очень ревновал», Хороша, как не посмотри», ­- пишут восторженные пользователи.