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    Шоу-биз

    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии

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    Украинская певица Алина Гросу - Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    Украинская певица Алина Гросу
    instagram.com/alina_grosu/

    Артистка заинтриговала поклонников новым образом

    Украинская певица Алина Гросу в очередной раз порадовала своих поклонников пикантными фотографиями. В своем Инстаграме знаменитость разместила несколько снимков, на которых предстает в соблазнительном черном комбинезоне, который хорошо подчеркнул ее декольте. Гросу позирует с распущенными волосами и вечерним макияжем, томно глядя в камеру.

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    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    Алина Гросу не удержала пышный бюст в пикантной фотосессии
    instagram.com/alina_grosu/

    Поклонники признались, что у них от этих кадров перехватило дыхание. Эмоциями они поделились в комментариях.

    «Какая ты красивая», «Роскошная девушка», «Был бы я твоим мужем, я бы очень ревновал», Хороша, как не посмотри», ­- пишут восторженные пользователи.

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