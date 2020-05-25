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    Шоу-биз

    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)

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    Немецкая бывшая супермодель Хайди Клум - Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Немецкая бывшая супермодель Хайди Клум

    Звезда упомянула, что тратит на макияж около 15 минут

    Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости. Об этом сообщает издание The Sun.

    В одном из интервью 46-летняя знаменитость призналась, что регулярно умывает лицо детским шампунем стоимостью 1,5 фунта стерлингов. «Я использую его, чтобы очистить лицо, поскольку средство нежное и при этом эффективное», — отметила Клум. По словам телеведущей, в отличие от обычных шампуней, детский хорошо увлажняет кожу и не вреден для глаз.

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    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)
    Раскрыт секрет молодости 46-летней Хайди Клум (фото)

    Звезда упомянула, что тратит на макияж около 15 минут, используя минимум средств: румяна и гель для бровей. Клум также добавила, что для нее стало открытием применение средств с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»).

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