Фотошоп вошел в чат. Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото
Артистка порадовала новым снимком
Популярная украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала откровенное фото. Звезда позирует на стуле перед зеркалом в черной прозрачной блузке в горох, сквозь которую видно белье, и прозрачных колготках.
Певица предстала в кадре, закинув ногу на ногу.
«Буду петь так», – написала артистка.
Некоторые пользователи сети не поверили в натуральность красоты Поляковой и обвинили артистку в использовании фотошопа.
«Много фотошопа, Вы же и так красивая», «Фейсапп вошел в чат», «Если получается втянуть, значит это не пузо», – пишут в комментариях пользователи сети.
Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.
Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.
«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.
Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.
Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.
«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.