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    Фотошоп вошел в чат. Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото

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    Певица Оля Полякова&nbsp; - Фотошоп вошел в чат. Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото
    Певица Оля Полякова 
    instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка порадовала новым снимком

    Популярная украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала откровенное фото. Звезда позирует на стуле перед зеркалом в черной прозрачной блузке в горох, сквозь которую видно белье, и прозрачных колготках.

    Певица предстала в кадре, закинув ногу на ногу.

    «Буду петь так», – написала артистка.

    instagram.com/polyakovamusic/
    instagram.com/polyakovamusic/

    Некоторые пользователи сети не поверили в натуральность красоты Поляковой и обвинили артистку в использовании фотошопа.

    «Много фотошопа, Вы же и так красивая», «Фейсапп вошел в чат», «Если получается втянуть, значит это не пузо», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

    Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

    Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

    «Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Фотошоп вошел в чат. Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото