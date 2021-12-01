Фотошоп вошел в чат. Олю Полякову раскритиковали за откровенное фото

Артистка порадовала новым снимком

Популярная украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме опубликовала откровенное фото. Звезда позирует на стуле перед зеркалом в черной прозрачной блузке в горох, сквозь которую видно белье, и прозрачных колготках.

Певица предстала в кадре, закинув ногу на ногу.

«Буду петь так», – написала артистка.

instagram.com/polyakovamusic/

Некоторые пользователи сети не поверили в натуральность красоты Поляковой и обвинили артистку в использовании фотошопа.

«Много фотошопа, Вы же и так красивая», «Фейсапп вошел в чат», «Если получается втянуть, значит это не пузо», – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.

Также Оля Полякова призналась, сколько платит за прием у швейцарского психотерапевта.

Исполнительница поделилась, что общается с терапевтом по видеосвязи. Полякова решила ходить на сеансы, чтобы чувствовать себя комфортнее.

«Мне люди говорят: "Откуда столько энергии? Все успеваешь – и это, и то, и на концерты ездишь, и хлеб печешь, и спортом занимаешься, и детьми занимаешься". Мне всегда казалось, что я очень такая энергичная, а потом я поняла, что это просто чувство тревоги, которое меня подталкивает выпрыгивать из трусов и все это делать. И когда я была немного моложе – то не обращала на это внимания, а когда я повзрослела – поняла, что это может меня высосать», – призналась Оля.