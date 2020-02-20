Фронтмен группы «Ленинград» Шнуров ушел в политику



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Сергей Шнуров - однопартийцам: я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее Фото: instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров собирается баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа». Лидер «Партии роста» Борис Титов заявил, что Шнуров юудет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 от этой партии и возглавит список кандидатов.

«Источник «Открытых медиа» уточнил, что лидер «Партии роста» Титов сказал об этом не с трибуны, а в кулуарной беседе с однопартийцами», - отмечается в сообщении.

«Я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее», - цитирует «Фонтанка» Шнурова.

За принятие музыканта в партию единогласно проголосовал 21 член регионального отделения Петербурга, присутствовавший на встрече, всего в отделении 35 членов.