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    Шоу-биз

    Фронтмен группы «Ленинград» Шнуров ушел в политику

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    <p>Сергей Шнуров - однопартийцам: я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее</p> <p>Фото: instagram.com/shnurovs</p> <div></div> - Фронтмен группы «Ленинград» Шнуров ушел в политику

    Сергей Шнуров - однопартийцам: я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее

    Фото: instagram.com/shnurovs

    Сергей Шнуров собирается баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года

    Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в «Партию роста». Об этом сообщил Telegram-канал «Открытые медиа». Лидер «Партии роста» Борис Титов заявил, что Шнуров юудет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 от этой партии и возглавит список кандидатов.

    «Источник «Открытых медиа» уточнил, что лидер «Партии роста» Титов сказал об этом не с трибуны, а в кулуарной беседе с однопартийцами», - отмечается в сообщении.

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     «Я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее», - цитирует «Фонтанка» Шнурова.

    За принятие музыканта в партию единогласно проголосовал 21 член регионального отделения Петербурга, присутствовавший на встрече, всего в отделении 35 членов.

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