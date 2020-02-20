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    Фото

    Беременная Джамала показала нежные фото

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    Беременная Джамала показала нежные фото

    Джамала показала округлившийся животик

    Украинская певица Джамала, которая готовится стать мамой во второй раз, поделилась с поклонниками снимками, сделанными после концерта в Одессе.

    На фото, опубликованных в Instagram, артистка запечатлена в розовом комбинезоне, усыпанном пайетками, поверх которого накинула тренч из переливающейся ткани. Джамала широко улыбается, и буквально светится счастьем.

    «Одесса. Говорила, что ваш город делает особенным не море, не вкусная пища, не шарм улиц и домов, а именно люди! Или мне так повезло с вами? Спасибо за теплую встречу! За подарки! За цветы!», - написала певица.

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    Беременная Джамала показала нежные фото
    Беременная Джамала показала нежные фото
    Беременная Джамала показала нежные фото

    Поклонники в свою очередь поблагодарили Джамалу за концерт, а также отметили, что певице очень идет беременность. А некоторые фаны взяли смелость предположить, что артистка ждет девочку.

    Джамала знаменитости фотография певица Одесса Instagram
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