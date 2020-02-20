Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца



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24-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в необычной фотосъемке Фото: instagram / kendalljenner/ garage_magazine

Топ-модель снялась полуобнаженной в эпатажных образах

Супермодель Кендалл Дженнер в белом платье с кружевными ставками позировала с голубями. Эта работа стала референсом к произведению Каттелана, представленному на 54-й Венецианской биеннале современного искусства. Для одного из снимков Дженнер примерила стильный розовый жакет на голое тело. Брюнетка не надела нижнее белье, сделав аутфит более сексуальным.

Девушка также поиронизировала над недавним проектом художника «Комедиант», ставшим мемом. Вместо банана Дженнер приклеила скотчем к стене человека. На одном из фото звезда предстала в эффектном черном платье с открытыми плечами. В этом аутфите Дженнер «подвесили» к потолку.