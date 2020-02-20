  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца

    • Розсилка
    <p>24-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в необычной фотосъемке</p> <div></div> - Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца

    24-летняя Кендалл Дженнер приняла участие в необычной фотосъемке

    Фото: instagram / kendalljenner/ garage_magazine

    Топ-модель снялась полуобнаженной в эпатажных образах

    Супермодель Кендалл Дженнер в белом платье с кружевными ставками позировала с голубями. Эта работа стала референсом к произведению Каттелана, представленному на 54-й Венецианской биеннале современного искусства. Для одного из снимков Дженнер примерила стильный розовый жакет на голое тело. Брюнетка не надела нижнее белье, сделав аутфит более сексуальным.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Кендалл Дженнер эффектно обнажила грудь в фотосессии для глянца
    Фото: instagram / kendalljenner/ garage_magazine

    Девушка также поиронизировала над недавним проектом художника «Комедиант», ставшим мемом. Вместо банана Дженнер приклеила скотчем к стене человека. На одном из фото звезда предстала в эффектном черном платье с открытыми плечами. В этом аутфите Дженнер «подвесили» к потолку.

     Читайте также: Сын звезды сериала «Беверли-Хиллз» Люка Перри вырос копией отца (фото)

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ