Где смотреть второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2020
Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула
Во втором полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3
Сегодня в 19:00 состоится второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.
Телевидение:
«UA: Первый»
«UA Культура»
СТБ.
Диджитал платформы:
Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ
Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ
YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ
Мобильное приложение suspilne.tv.
В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3:
- Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze
- Fo Sho - Blck sqr
- Элина Иващенко - Get Up
- Александр Порядинский - Savior
- Garna - Who We Are
- Khayat - Call For Love
- David Axelrod - Horizon
- Tvorchi - Bonfire
Подробнее об участницах второго полуфинала и их песнях мы писали здесь.