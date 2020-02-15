Где смотреть второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула

Во втором полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3

Сегодня в 19:00 состоится второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

Телевидение:

«UA: Первый»

«UA Культура»

СТБ.

Диджитал платформы:

Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ

Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ

YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ

Мобильное приложение suspilne.tv.

В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3:

Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze

Fo Sho - Blck sqr

Элина Иващенко - Get Up

Александр Порядинский - Savior

Garna - Who We Are

Khayat - Call For Love

David Axelrod - Horizon

Tvorchi - Bonfire

Подробнее об участницах второго полуфинала и их песнях мы писали здесь.