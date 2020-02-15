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    Шоу-биз

    Где смотреть второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2020

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    <p>Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула</p> <div></div> - Где смотреть второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2020

    Ведущим прямых эфиров национального отбора остается Сергей Притула

    Во втором полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3

    Сегодня в 19:00 состоится второй полуфинал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020». Нацотбор будут вживую транслировать на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

    Телевидение:

    «UA: Первый»

    «UA Культура»

    СТБ.

    Диджитал платформы:

    Сайты телеканалов «UA: Первого», «UA Культура» и СТБ

    Фейсбук-страницы «UA: Евровидение», «UA: Первый», СТБ

    YouTube-канал «UA: Первого» и СТБ

    Мобильное приложение suspilne.tv.

    В первом полуфинале национального отбора на «Евровидение-2020» выступят 8 участников, из которых в финал пройдет 3:

    • Moonzoo feat. F. M. F. Sure - Maze
    • Fo Sho - Blck sqr
    • Элина Иващенко - Get Up
    • Александр Порядинский - Savior
    • Garna - Who We Are
    • Khayat - Call For Love
    • David Axelrod - Horizon
    • Tvorchi - Bonfire

     Подробнее об участницах второго полуфинала и их песнях мы писали здесь.

     Читайте также: Стали известны первые финалисты Национального отбора на «Евровидение-2020»

     

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