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    Шоу-биз

    Леся Никитюк стала певицей

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    Леся Никитюк стала певицей

    Известная украинская телеведущая презентовала свою первую сольную работу

    Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила свою первую песню под названием Ямы. Ролик появился на официальном YouTube-канале звезды.

    Никитюк сообщила, что песня станет официальным саундтреком к ее авторской телепрограмме LeМаршрутка. В тексте песни ведущая поет о любовных отношениях, похожих на ямы на дорогах.

    В своем инстаграм-аккаунте Никитюк сообщила, что текст трека написала Татьяна Решетняк, а музыку - Руслан Квинта. Ведущая поблагодарила их, всю команду программы LeМаршрутка и Укравтодор.

    «Ребятки. Моя первая песня уже на моем YouTube. А что?! Хватит петь в караоке», — написала Никитюк в своей соцсети.

    Подписчики Леси пришли в восторг от песни, призвали Лесю не останавливаться и поучаствовать в Нацотборе на Евровидение: «Уже на повторе», «Очень понравилась песня», «Песня огонь», «Пой! Только не танцуй», «На Евровидение эту песню, срочно!».

    Укравтодор Евровидение Леся Никитюк телеведущая
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