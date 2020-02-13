Леся Никитюк стала певицей



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Известная украинская телеведущая презентовала свою первую сольную работу

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк выпустила свою первую песню под названием Ямы. Ролик появился на официальном YouTube-канале звезды.

Никитюк сообщила, что песня станет официальным саундтреком к ее авторской телепрограмме LeМаршрутка. В тексте песни ведущая поет о любовных отношениях, похожих на ямы на дорогах.

В своем инстаграм-аккаунте Никитюк сообщила, что текст трека написала Татьяна Решетняк, а музыку - Руслан Квинта. Ведущая поблагодарила их, всю команду программы LeМаршрутка и Укравтодор.

«Ребятки. Моя первая песня уже на моем YouTube. А что?! Хватит петь в караоке», — написала Никитюк в своей соцсети.

Подписчики Леси пришли в восторг от песни, призвали Лесю не останавливаться и поучаствовать в Нацотборе на Евровидение: «Уже на повторе», «Очень понравилась песня», «Песня огонь», «Пой! Только не танцуй», «На Евровидение эту песню, срочно!».