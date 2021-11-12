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    Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)

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    Певица Оля Полякова - Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)
    Певица Оля Полякова
    instagram.com/polyakovamusic/

    Популярная украинская певица в своем Инстаграме

    Украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме поделилась подборкой пикантных снимков, сделанных во время отдыха на Мальдивах.

    «Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад. С тех пор стараюсь хотя бы раз в два года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце и умопомрачительный цвет воды!» – написала она.

    На снимках артистках позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой. Подписчики артистки сразу же принялись писать восторженные комплименты в комментариях под фото.

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    Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)
    Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)
    Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)
    instagram.com/polyakovamusic/

    «Сердце кровью обливается. Нереально сексуальная», «Оля, вы прекрасны на любой фото», «Хорошего вам отдыха! На всех красотка», «Что это за огонечек», «Ведьма», Где взять такой животик, «Шикарный пресс», – комментируют фото пользователи сети.

    Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

    «Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.

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    Теги: знаменитости Оля Полякова новости шоу-бизнес
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    Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)