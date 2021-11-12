Где взять такой животик? Полякова в крошечном бикини восхитила поклонников (фото)

Популярная украинская певица в своем Инстаграме

Украинская певица Оля Полякова в своем Инстаграме поделилась подборкой пикантных снимков, сделанных во время отдыха на Мальдивах.

«Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад. С тех пор стараюсь хотя бы раз в два года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце и умопомрачительный цвет воды!» – написала она.

На снимках артистках позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой. Подписчики артистки сразу же принялись писать восторженные комплименты в комментариях под фото.

«Сердце кровью обливается. Нереально сексуальная», «Оля, вы прекрасны на любой фото», «Хорошего вам отдыха! На всех красотка», «Что это за огонечек», «Ведьма», Где взять такой животик, «Шикарный пресс», – комментируют фото пользователи сети.

Ранее бывшая участница «Танцев со звездами» призналась в любви хореографу.

«Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" было очень рискованным и трудным для меня решением, почти все меня отговаривали, зная, что я могу быть иногда несерьезной, что моя физическая подготовка не рассчитана на такие нагрузки. Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира. Но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и суперответственный, решительный шаг к своей цели. И начала готовиться», – написала артистка.