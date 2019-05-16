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    Шоу-биз

    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута

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    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута
    • Розсилка

    Пару дней назад в сети появился тизер-трейлер перезапуска популярного молодежного сериала 90-х «Беверли Хиллз 90210»

    Фанаты, чье детство и юность прошли бок о бок с героями шоу, до сих пор не могут поверить своему счастью. Но ребут действительно случится, и звезды сериала рассказали, чего ждать от новых эпизодов.

    «Вы увидите улучшенные версии нас самих. В главных ролях будет Йен, Брайан и Джейсон», — объяснил Йен Зиринг изданию E!News, упомянув своих коллег Брайана Остина Грина и Джейсона Пристли. «Сюжет шоу сосредоточится на некоторых вещах из нашей реальной жизни, но во много раз преувеличенных. Все вместе мы добавим в сериал много юмора и немного драмы, так что зрителей ждет скорее "дополненная реальность", нежели ребут в полном смысле этого слова», — рассказал актер.

    «Идея в том, что мы играем самих себя в декорациях сериала "Беверли Хиллз 90210"», — добавил Брайан Остин Грин.

    Как гласит синопсис, спустя 19 лет после финала «Беверли Хиллз 90210» Йен Зиринг, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Шэннен Доэтри, Джейсон Пристли, Дженни Гарт и Габриель Картерис воссоединятся в новом шестисерийном шоу «БХ90210». Что будет, если бывшие влюбленные, старые друзья и заклятые враги снова соберутся вместе и попытаются начать с того же места, где и остановились? Набираемся терпения и ждем 7 августа.

    Джерело: popcornnews

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