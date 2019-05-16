Главные герои сериала «Беверли Хиллз 90210» объяснили, чего ждать от ребута



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пару дней назад в сети появился тизер-трейлер перезапуска популярного молодежного сериала 90-х «Беверли Хиллз 90210»

Фанаты, чье детство и юность прошли бок о бок с героями шоу, до сих пор не могут поверить своему счастью. Но ребут действительно случится, и звезды сериала рассказали, чего ждать от новых эпизодов.

«Вы увидите улучшенные версии нас самих. В главных ролях будет Йен, Брайан и Джейсон», — объяснил Йен Зиринг изданию E!News, упомянув своих коллег Брайана Остина Грина и Джейсона Пристли. «Сюжет шоу сосредоточится на некоторых вещах из нашей реальной жизни, но во много раз преувеличенных. Все вместе мы добавим в сериал много юмора и немного драмы, так что зрителей ждет скорее "дополненная реальность", нежели ребут в полном смысле этого слова», — рассказал актер.

«Идея в том, что мы играем самих себя в декорациях сериала "Беверли Хиллз 90210"», — добавил Брайан Остин Грин.

Как гласит синопсис, спустя 19 лет после финала «Беверли Хиллз 90210» Йен Зиринг, Тори Спеллинг, Брайан Остин Грин, Шэннен Доэтри, Джейсон Пристли, Дженни Гарт и Габриель Картерис воссоединятся в новом шестисерийном шоу «БХ90210». Что будет, если бывшие влюбленные, старые друзья и заклятые враги снова соберутся вместе и попытаются начать с того же места, где и остановились? Набираемся терпения и ждем 7 августа.

Джерело: popcornnews