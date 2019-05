Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии

Звезду франшизы «Крепкий орешек» пригласили открыть игру и забросить первый мяч.

Голливудский актер Брюса Уиллис стал почетным гостем на открытии бейсбольного матча в Филадельфии, где ему было предоставлено право первым забросить мяч с середины поля. Однако бросок Уиллиса разочаровал фанатов, так как мяч даже не долетел до штанги перед тем, как упасть на землю.

Ситуацию усугубило то, что актер на самом деле стоял всего в нескольких метрах от площадки и все равно промахнулся.

Bruce Willis threw out the first pitch tonight and it bounced.



Listen to the crowd reaction pic.twitter.com/wzPQQrud6S