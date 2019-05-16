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    Шоу-биз

    Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии

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    Брюс Уиллис - Брюс Уиллис оконфузился на бейсбольном матче в Филадельфии
    Брюс Уиллис

    Звезду франшизы «Крепкий орешек» пригласили открыть игру и забросить первый мяч.

    Голливудский актер Брюса Уиллис стал почетным гостем на открытии бейсбольного матча в Филадельфии, где ему было предоставлено право первым забросить мяч с середины поля. Однако бросок Уиллиса разочаровал фанатов, так как мяч даже не долетел до штанги перед тем, как упасть на землю.

    Ситуацию усугубило то, что актер на самом деле стоял всего в нескольких метрах от площадки и все равно промахнулся.

    С учетом того, что у Брюса отличная спортивная подготовка, то это полное фиаско. Именно так расценили неудачу многие поклонники актера.

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