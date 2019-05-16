Марион Котийяр снимется в музыкальном фильме Леоса Каракса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марион Котийяр

Главную мужскую роль в картине сыграет Адам Драйвер.

Марион Котийяр присоединится к Адаму Драйверу в работе над музыкальным фильмом Леоса Каракса «Аннетт». Раньше в разное время к главной женской роли были приписаны Руни Мара, Рианна и Мишель Уильямс.

К съёмкам планируют приступить в середине августа. Продюсированием фильма занимается компания CG Cinema. В США фильм выпустит Amazon.

Фильм расскажет о взлёте и падении двух звёздных голливудских любовников и исключительной судьбе их дочери. Музыку для картины написала арт-рок группа Sparks, к работе также привлекут музыкального продюсера и композитора Мариуса Де Фриза.

О намерениях Каракса снять музыкальный фильм стало известно ещё осенью 2016-го, но тогда продюсеры не смогли найти финансирование, и проект замер.

Котийяр только что покинула актёрский состав шпионского триллера «355», последней её работой стала французская трагикомедия «Маленькие секреты большой компании».

Джерело: Киноафиша