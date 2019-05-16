  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем

    • Розсилка
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем

    Создатели ленты «Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood» рассказали о жизни экс-актрисы до встречи с принцем Гарри

    Причиной расставания Меган Маркл стала невозможность уделять друг другу много времени. Об этом поведали создатели докленты «Meghan Markle: Movies, Marriage & Motherhood» («Меган Маркл: фильмы, брак и материнство»).

    Авторы фильма взяли интервью у репортера Эшли Пирсон, которая специализируется на жизни королевской семьи. Журналист заявила, что основной причиной, по которой развалился брак Меган, стала ее карьера.

    Из-за плотного съемочного графика Маркл супруги почти не виделись. В результате союз актрисы и продюсера Тревора Энгельсона распался.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем
    Создатели фильма о Меган Маркл назвали причину ее развода с первым мужем

    До свадьбы пара встречалась пять лет. Брак же продержался всего два года. После того, как влюбленные обменялись кольцами, Меган почти сразу пригласили принять участие в «Форс-мажорах». Съемки проходили в Торонто.

    Маркл уехала в Канаду, а муж остался в Лос-Анджелесе. Оба не выдержали испытания разлукой.

    Маркл и Энгельсон оформили развод в 2013 году. Четыре года спустя актриса согласилась выйти замуж за принца Гарри. Ради него, в отличие от Тревора, она решила завершить актерскую карьеру. Свадьба с внуком Елизаветы II состоялась в мае 2018 года, а спустя год у них родился сын Арчи.

     Читайте также: Самые яркие образы звезд с красной дорожки церемонии открытия Каннского кинофестиваля-2019

    Джерело: teleprogramma.pro

    актриса Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ