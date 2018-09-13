Голый и мускулистый: Криштиану Роналду разделся для рекламы нижнего белья

Фото обнаженного Роналду набрало почти 4 млн лайков в сети

У бренда одежды 33-летнего Криштиану Роналду сегодня праздник — осенне-зимняя коллекция стала десятой по счету.

В честь круглой даты или потому, что больше никому не доверяет, футболист решил прорекламировать линию нижнего белья самостоятельно.

Для фотосессии Криштиану разделся практически полностью. «Эта съемка была одной из самых веселых! В душе я большой ребенок. Не каждый день появляется возможность прыгать в огромный бассейн с шариками. Нижнее белье CR7 заставляет вас выглядеть и чувствовать себя хорошо, поэтому мне хотелось передать эту идею на снимках, передать ощущение веселья и беззаботности», — рассказал Роналду.