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    Шоу-биз

    Голый и мускулистый: Криштиану Роналду разделся для рекламы нижнего белья

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    Криштиану Роналду - Голый и мускулистый: Криштиану Роналду разделся для рекламы нижнего белья
    Криштиану Роналду

    Фото обнаженного Роналду набрало почти 4 млн лайков в сети

    У бренда одежды 33-летнего Криштиану Роналду сегодня праздник — осенне-зимняя коллекция стала десятой по счету.

    В честь круглой даты или потому, что больше никому не доверяет, футболист решил прорекламировать линию нижнего белья самостоятельно.

    Для фотосессии Криштиану разделся практически полностью. «Эта съемка была одной из самых веселых! В душе я большой ребенок. Не каждый день появляется возможность прыгать в огромный бассейн с шариками. Нижнее белье CR7 заставляет вас выглядеть и чувствовать себя хорошо, поэтому мне хотелось передать эту идею на снимках, передать ощущение веселья и беззаботности», — рассказал Роналду.

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    Напомним, с 2009 года Криштиану играл в составе футбольного клуба «Реал Мадрид». Тогда его купили за 93,4 миллионов евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории мирового футбола. После Чемпионата мира 2018 года Роналду перешел в футбольный клуб «Ювентус». По словам спортсмена, это было его желание. Трансфер футболиста стоил 112 миллионов евро, а его годовая зарплата составляет теперь 30 миллионов евро в год.

    Джерело: graziamagazine.ru

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