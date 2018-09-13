Кендалл Дженнер вышла в свет в «голом» платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер никогда не боялась эпатировать публику откровенными нарядами

Однако обычно, выбирая «голые» платья, Кендалл прикрывала самые «интересные» места. Но новый образ знаменитости вышел куда более смелым, чем все предыдущие.

Конечно, модным выходам Кендалл смложно состязаться, например, с ее недавней полностью обнаженной съемкой для модного фотографа Рассела Джеймса, кадры из которой недавно попали в Сеть, однако последний «голый» выход модели на красную ковровую дорожку может составить этим снимкам достойную конкуренцию.

Для вечеринки Longchamp 70th Anniversary в Париже Кендалл выбрала черное полупрозрачное кружевное платье этого французского бренда, обнажив грудь и продемонстрировав всем гостям (а также фотографам, а значит и поклонникам) нижнее белье.

Учитывая, что мероприятия проходило в здании Парижской оперы, некоторые комментаторы назвали наряд неуместным и даже вульгарным. И даже то, что под него Дженнер надела трусы с высокой линией посадки, мало спасло ситуацию.

Напомним, что днем ранее, в сети появилась пикантная фотосессия обнаженной звезды-реалити шоу Кендалл Дженнер на лошади.

Джерело: graziamagazine.ru