Объявлены имена новых «ангелов» Victoria's Secret



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоу Victoria's Secret 2017

Предлагаем познакомиться с моделями, которые станут новыми ангелами Victoria's Secret и наденут культовые крылья бренда

В ноябре состоится одно из самых фееричных и сексуальных фешн-шоу года – показ Victoria's Secret Fashion Show.

Ето одно из самых ярких событий в мире моды. И, соответственно, престижных для моделей. Здесь показывают нижнее белье сложного дизайна. А делают это девушки, которых тут называют «ангелами». Те же, кого отбирают во взвод «ангелов» (каждый год в шоу участвуют около 30 самых красивых моделей планеты), сразу же становятся знаменитыми, а значит - успешными и, как минимум, небедными. Поэтому вокруг этого события такой шум.

Накануне Victoria's Secret объявила имена манекенщиц, которые выйдут на подиум в этом году и станут новыми лицами всемирно известного бренда нижнего белья.

Среди девушек, успешно прошедших кастинг, — модель с пигментацией кожи Винни Харлоу, «Мисс Теннесси» среди тинейджеров Софи Грейс Ровенстин, новое лицо Armani Beauty Барбара Палвин и афроамериканка, которую из-за кукольной внешности считают виртуальной моделью, Даки Тот.

Также с ними на подиум выйдут - Аланна Уолтон, Майя Коттон, Лорена Рэ и Саба Кой и Келси Мерритт, Уиллоу Хант, Мирта Болт, Мелие Тиако, Йеша Ходжес, Изилда Морейра, Мейова Николас, Джози Мари Кансеко, Шайен Майя Карти, Келси Мерритт.

Они выступят на подиуме вместе с «ангелами» Victoria's Secret Тейлор Хилл, Эльзой Хоск, Адрианой Лимой, Жозефин Скривер и Лаис Рибейро.

Джерело: vogue.ua