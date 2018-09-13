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    Объявлены имена новых «ангелов» Victoria's Secret

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    Шоу Victoria's Secret 2017 - Объявлены имена новых «ангелов» Victoria's Secret
    Шоу Victoria's Secret 2017

    Предлагаем познакомиться с моделями, которые станут новыми ангелами Victoria's Secret и наденут культовые крылья бренда

    В ноябре состоится одно из самых фееричных и сексуальных фешн-шоу года – показ Victoria's Secret Fashion Show.

    Ето одно из самых ярких событий в мире моды. И, соответственно, престижных для моделей. Здесь показывают нижнее белье сложного дизайна. А делают это девушки, которых тут называют «ангелами». Те же, кого отбирают во взвод «ангелов» (каждый год в шоу участвуют около 30 самых красивых моделей планеты), сразу же становятся знаменитыми, а значит - успешными и, как минимум, небедными. Поэтому вокруг этого события такой шум.

    Накануне Victoria's Secret объявила имена манекенщиц, которые выйдут на подиум в этом году и станут новыми лицами всемирно известного бренда нижнего белья.

    Среди девушек, успешно прошедших кастинг, — модель с пигментацией кожи Винни Харлоу, «Мисс Теннесси» среди тинейджеров Софи Грейс Ровенстин, новое лицо Armani Beauty Барбара Палвин и афроамериканка, которую из-за кукольной внешности считают виртуальной моделью, Даки Тот.

    Также с ними на подиум выйдут - Аланна Уолтон, Майя Коттон, Лорена Рэ и Саба Кой и Келси Мерритт, Уиллоу Хант, Мирта Болт, Мелие Тиако, Йеша Ходжес, Изилда Морейра, Мейова Николас, Джози Мари Кансеко, Шайен Майя Карти, Келси Мерритт.

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    Винни Харлоу
    Лорена Рэй
    Девон Виндзор
    Мирта Болт
    Шайен Майя Карти
    Джози Мари Кансеко
    Даки Тот
    Софи Грейс Ровенстин
    Келси Мерритт
    Джози Мари Кансеко
    Ясмин Вейналдум

    Они выступят на подиуме вместе с «ангелами» Victoria's Secret Тейлор Хилл, Эльзой Хоск, Адрианой Лимой, Жозефин Скривер и Лаис Рибейро.

    Джерело: vogue.ua

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