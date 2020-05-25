Дизайнер воссоздал Симпсонов в 3D. Получилось очень жутко



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Первым 3D-модель получил глава семейства — Гомер Симпсон

Художник делает 3D-модели знаменитостей, среди которых — Моника Беллуччи, Брэд Питт и Джейсон Момоа

Блогер и дизайнер Хоссейн Диба из Турции занимается 3D-визуализацией различных героев из популярных фильмов и шоу. В своих соцсетях он показывает, как создает 3D-модели известных актеров. Выглядит очень реалистично — вплоть до мельчайших морщинок и изгибов тела.

Так, например, Хоссейн Диба создал 3D-модель Моники Беллуччи, Джейсона Момоа в образе Аквамена, Брэда Питта из фильма «Семь», Джона Сноу из «Игры престолов».

А в конце апреля художник начал воссоздавать персонажей мультсериала «Симпсоны». Первым 3D-модель получил глава семейства — Гомер Симпсон. А затем Диба принялся воссоздавать и остальных членов семьи.

В комментариях в инстаграме блогера отметили, что персонажи сделаны очень реалистично и от этого всем немного жутко.

««3D-воплощение высшего качества!!! Из минусов — и впрямь суперстрашно!!! Гомер довольно смешной, что пробуждает расположение к нему. Но возникает и противоположный эффект, мы все хотели бы сбежать [от него]…», «Мне нравится это, и я не навожу это одновременно», - пишут пользователи.

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