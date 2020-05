Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ



72-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй instagram.com/brianmayforreal/

В больнице 72-летнему музыканту провели операцию, сейчас он уже дома

72-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал в инстаграме, что в начале мая перенес сердечный приступ.

«Я считал себя очень здоровым человеком. Но оказалось, что у меня были заблокированы три артерии и был риск, что прекратится приток крови к моему сердцу», ­­­­­­­­­­­­­-­­ рассказал Брайан Мэй.

В больнице ему провели операцию ­­- установили три стента (конструкции, которые держат сосуды открытыми). Сейчас музыкант уже дома.

«Я вышел (из больницы) с очень сильным сердцем, поэтому, думаю, буду в хорошей форме некоторое время», - сказал Мэй.

В мае музыкант испугал своих фанатов, опубликовав фотографию в маске из больницы. Многие решили, что у него коронавирус. Но оказалось, что Мэй так сильно увлекся садоводством, что «порвал в клочья» большую ягодичную мышцу.

Брайан Мэй — один из основателей группы Queen, автор таких хитов, как We Will Rock You и The Show Must Go On. После смерти солиста Фредди Меркьюри в 1991 году занялся сольной карьерой.