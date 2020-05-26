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    Шоу-биз

    Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ

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    72-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй - Гитарист Queen Брайан Мэй перенес сердечный приступ
    72-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй
    instagram.com/brianmayforreal/

    В больнице 72-летнему музыканту провели операцию, сейчас он уже дома

    72-летний гитарист легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй рассказал в инстаграме, что в начале мая перенес сердечный приступ.

    «Я считал себя очень здоровым человеком. Но оказалось, что у меня были заблокированы три артерии и был риск, что прекратится приток крови к моему сердцу», ­­­­­­­­­­­­­-­­ рассказал Брайан Мэй.

    В больнице ему провели операцию ­­- установили три стента (конструкции, которые держат сосуды открытыми). Сейчас музыкант уже дома.

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    Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

    «Я вышел (из больницы) с очень сильным сердцем, поэтому, думаю, буду в хорошей форме некоторое время», - сказал Мэй.

    В мае музыкант испугал своих фанатов, опубликовав фотографию в маске из больницы. Многие решили, что у него коронавирус. Но оказалось, что Мэй так сильно увлекся садоводством, что «порвал в клочья» большую ягодичную мышцу.

    Брайан Мэй — один из основателей группы Queen, автор таких хитов, как We Will Rock You и The Show Must Go On. После смерти солиста Фредди Меркьюри в 1991 году занялся сольной карьерой.

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