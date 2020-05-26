Сын королевы Елизаветы участвовал в оргиях на «педофильском» острове. Расследование Netflix



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Сын королевы Елизаветы принц Эндрю

Сына английской королевы видели на острове в 2004 году

Британский принц Эндрю вступал в сексуальный контакт с Вирджинией Робертс, жертвой торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна, во время поездки на «педофильский остров» последнего. Об этом бывший сотрудник Эпштейна Стив Скалли рассказал в документальном сериале Netflix, сообщает таблоид The Sun.

По его словам, он видел сына английской королевы на острове в 2004 году. Тот целовал молодую Вирджинию Робертс, «хватал ее за ягодицы и терся об нее». Все это длилось в течение нескольких минут на глазах у Скалли.

Робертс позднее обвинила Эндрю в участии в оргии, к которой ее принуждал Эпштейн. Скалли, занимавший на острове должность разнорабочего, стал первым свидетелем, подтвердившим присутствие британского герцога Йорка на оргиях у Эпштейна.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.10 августа Эпштейна обнаружили мертвым.

Ранее Вирджиния Робертс дала интервью британскому BBC, где подробно рассказала об их с Эндрю связи. По ее словам, все случилось в 2011 году (тогда ей было всего 17!) в лондонском ночном клубе: «Мы зашли в VIP-зону. В очереди мы не стояли, я же была с принцем. Эндрю спросил, что я хочу выпить. Я не дала четкого ответа, и он принес водку, а потом пригласил меня на танец».

Принц Эндрю и Вирджиния Робертс

«Он был самым отвратительным танцором из всех, что я видела в жизни. Это было ужасно, и он постоянно потел — меня будто поливало дождем из его пота. Я чувствовала отвращение, но понимала, что должна его развлекать, потому что Джеффри так хотели. Потом в машине Гислейн сказала мне, чтобы я сделала для Эндрю то же, что я делала для Джеффри. Мне просто стало плохо. Я не ожидала такого от члена королевской семьи», — поделилась Вирджиния. После этого, как рассказывает Робертс, они поехали в дом Максвелл, где Эндрю принудил ее к интимной связи: «Она не продлилось долго, вся эта процедура. Это было отвратительно. Он не был со мной злым или что-то такое. Он просто встал, сказал «спасибо» и вышел. А я осталась в ужасе сидеть на кровати, ощущая стыд и чувствуя себя грязной. Мною только что воспользовался член королевской семьи».