Госпитализация Дорофеевой в Египте. Названа причина

Экстренная госпитализация Нади вызвала ажиотаж в сети

Популярная украинская певица Надя Дорофеева 6 ноября должна выступать в Египте, но накануне концерта ее срочно госпитализировали. Сегодня звезда вернулась в Киев и рассказала, что причиной госпитализации стало несвежее барбекю.

За несколько минут до выхода на сцену артистке внезапно стало плохо. Организаторы отменили выступление в Египте, поскольку звезду пришлось госпитализировать.

«В субботу я сильно отравилась. Сейчас мне уже лучше. Спасибо, что волновались и поддерживали», – поделилась певица.

Также Надя поблагодарила команду за поддержку и сообщила детали своей госпитализации. Дорофеева должна была попасть под капельницу. Однако медики не могли поставить ее пять раз. А исполнительница панически боится уколов.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.