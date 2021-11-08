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    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)

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    Настя Каменских с отцом - Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Настя Каменских с отцом

    Артистка впервые после смерти отца пришла в квартиру, где жил ее папа

    Знаменитая украинская певица Настя Каменских впервые после смерти отца пришла в квартиру, где он жил. Поводом стал день рождения мамы Лидии. На артистку нахлынули воспоминания, и она пересмотрела архивные фото свои и родителей. Некоторыми из них звезда решила поделиться со своими фанами. Так, в Instagram-stories исполнительница показала, как выглядел ее папа в молодости.

    Также Настя тронула запиской, которую ее отец Алексей когда-то написал на день рождения жены.

    «Представляете, Лидочка перебирала дома вещи, убирала в квартире и нашла записку от папы, которую он когда-то писал на ее день рождения. "Мамуня! Я тебя люблю. С днем рождения!". Это так мило, это так трогательно, будто он оттуда нам передал привет», – прокомментировала певица.

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    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)
    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)

    Кроме того, Каменских примеряла аксессуар, с которым выступала на концерте в 2013 году.

    Рассказала исполнительница и о своем детском хобби. Так, когда будущая звезда жила в Италии – она коллекционировала телефонные карточки.

    «Это было очень популярно и тогда все это делали», – прокомментировала она и добавила, что за некоторые экземпляры ей приходилось даже драться.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Довела поклонников до слез. Каменских показала, как покойный папа выглядел в молодости (фото)