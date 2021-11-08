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    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП

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    Телеведущая Лидия Таран - Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП
    Телеведущая Лидия Таран
    instagram.com/lidiyataran/

    Ведущая возвращалась домой

    Популярная телеведущая Лидия Таран в своем Инстаграме рассказала, как попала в страшное ДТП. Авария произошла вчера вечером, когда телезвезда возвращалась в такси домой. Автомобиль, в котором была Лидия, врезался в другой.

    «Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа — через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне», — рассказала жуткие подробности ведущая.

    Знаменитость добавила, что авария произошла из-за других участников ДТП, которые не поставили на дороге треугольника – предупредительного знака.

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    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП
    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП
    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП
    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП
    instagram.com/lidiyataran/

    «Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы», — говорит Лидия.

    Также ведущая рассказала, что ей повезло, ведь задняя дверь автомобиля не заблокировалась. Кроме этого, она добавила, лучше никогда не садиться возле водителя – передняя дверь потом открывается с помощью специальной техники.

    «А я здесь в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива», — вспомнила знаменитость.

    Лидия сообщила, что сейчас с ней все хорошо. Однако после инцидента у нее содрана асфальтом рука, ссадины на локтях и разбитое колено.

    «Ну и немного лоб болит. Но это такой пустяк по сравнению с тем, от чего я была так близко», - добавила ведущая.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая
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    Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП