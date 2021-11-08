Не могу осознать, что жива. Телеведущая Таран попала в страшное ДТП

Ведущая возвращалась домой

Популярная телеведущая Лидия Таран в своем Инстаграме рассказала, как попала в страшное ДТП. Авария произошла вчера вечером, когда телезвезда возвращалась в такси домой. Автомобиль, в котором была Лидия, врезался в другой.

«Вызвала такси... Села на заднее сиденье. Позвонила малой, что через 10 минут буду дома... И опа — через 5 секунд после удара лбом о переднее сиденье выкатываюсь из машины в огне», — рассказала жуткие подробности ведущая.

Знаменитость добавила, что авария произошла из-за других участников ДТП, которые не поставили на дороге треугольника – предупредительного знака.

«Мой драйвер молодец, потому что успел затормозить и сменить полосу. Иначе меня уже не было бы», — говорит Лидия.

Также ведущая рассказала, что ей повезло, ведь задняя дверь автомобиля не заблокировалась. Кроме этого, она добавила, лучше никогда не садиться возле водителя – передняя дверь потом открывается с помощью специальной техники.

«А я здесь в шоке рассказываю иностранным туристам, что случилось. Еще не могу осознать, что жива», — вспомнила знаменитость.

Лидия сообщила, что сейчас с ней все хорошо. Однако после инцидента у нее содрана асфальтом рука, ссадины на локтях и разбитое колено.

«Ну и немного лоб болит. Но это такой пустяк по сравнению с тем, от чего я была так близко», - добавила ведущая.

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