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    Шоу-биз

    Групповые развлечения: Пол Маккартни рассказал о мастурбации с Джоном Ленноном

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    The Beatles - Групповые развлечения: Пол Маккартни рассказал о мастурбации с Джоном Ленноном
    The Beatles

    Откровенный рассказ участника легендарной группы The Beatles поразил поклонников

    Британский музыкант Пол Макартни рассказал о пикантных групповых развлечениях участников культовой музыкальной группы The Beatles.  На днях, в известном глянце GQ был опубликован материал, в котором Пол Макартни поделился эротической историей. Как оказалось, еще до того как группа The Beatles стала популярной, будущие звезды собрались в доме Джона Леннона и вместо того, что бы «напиться и закатить вечеринку» они решили заняться чем-то более интересным.

    По словам Пола, свет погас и кто-то компании начал мастурбировать. К процессу присоединились и другие друзья Маккартни и Леннона. «Вдохновляя» друг друга, парни выкрикивали имена — например, Бриджит Бардо.

    По воспоминаниям Маккартни, Леннон в какой-то момент выкрикнул «Уинстон Черчилль», вызвав недоумение приятелей.

    Так же Маккартни признался, что подобное «развлечение» не было постоянной практикой — только один или два раза.

     «Это была хорошая безвредная забава. Это никому не навредило. Даже Брижит Бардо», - отметил Маккартни.

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