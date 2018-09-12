Групповые развлечения: Пол Маккартни рассказал о мастурбации с Джоном Ленноном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

The Beatles

Откровенный рассказ участника легендарной группы The Beatles поразил поклонников

Британский музыкант Пол Макартни рассказал о пикантных групповых развлечениях участников культовой музыкальной группы The Beatles. На днях, в известном глянце GQ был опубликован материал, в котором Пол Макартни поделился эротической историей. Как оказалось, еще до того как группа The Beatles стала популярной, будущие звезды собрались в доме Джона Леннона и вместо того, что бы «напиться и закатить вечеринку» они решили заняться чем-то более интересным.

По словам Пола, свет погас и кто-то компании начал мастурбировать. К процессу присоединились и другие друзья Маккартни и Леннона. «Вдохновляя» друг друга, парни выкрикивали имена — например, Бриджит Бардо.

По воспоминаниям Маккартни, Леннон в какой-то момент выкрикнул «Уинстон Черчилль», вызвав недоумение приятелей.

Так же Маккартни признался, что подобное «развлечение» не было постоянной практикой — только один или два раза.

«Это была хорошая безвредная забава. Это никому не навредило. Даже Брижит Бардо», - отметил Маккартни.