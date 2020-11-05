«Гулял, изменял, а меня закрывал»: Бужинская впервые рассказала об аборте и изменах мужа
Муж не хотел детей, потому что для него была важнее работа
Певица Екатерина Бужинская откровенно рассказала, какую трагедию в личной жизни ей пришлось пережить в начале своей карьеры.
В программе «Жизнь известных людей» исполнительница впервые призналась, что в 19-летнем возрасте сделала принудительный аборт. На этом настоял тогдашний муж и продюсер артистки Юрий Квеленков. О беременности Бужинская узнала перед очередным концертом, и сразу же сообщила любимому.
Но ответ Юрия ее потряс.
«Он мне сказал, что надо избавиться от ребенка. За руку насильно привел меня в больницу к врачу. Он сказал, что у нас работа на первом месте. Потом, позже», - поделилась Екатерина.
После этого отношения у супругов дали трещину. А чтобы остаться на сцене, Екатерина терпела насилие.
«И унижал, и руку поднимал. Наши отношения, наша жизнь с Юрием, — это для меня была просто драма, трагедия, постоянные слезы», - призналась артистка.
«Он сам гулял, изменял, а меня закрывал. Но я даже никогда в сторону не посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда ему не изменила и мне было очень больно с ним жить», - поделилась певица.