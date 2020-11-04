Модель хочет уменьшить грудь из-за того, что пугает мужчин

Новая внешность не принесла женщине счастья

Инстаграм-модель из Германии Ивонн Бар увеличила свою грудь, но разочаровалась в этой операции. «Скотч» рассказывает, почему женщина жалеет о случившемся.

Девушка потратила 38 тысяч евро на пластические операции. Она увеличила грудь, откачала жир, сделала подтяжку и изменила форму лица.

Однако новая внешность не принесла ей счастья. Дело в том, что настолько большая грудь пугает мужчин, поэтому они расстаются с Ивонн. Так, бывший парень модели стеснялся выходить с ней куда-либо из-за ее груди.

«Мужчины не относятся ко мне серьезно. У меня такое чувство, что своим видом я отпугиваю всех хороших парней», — говорит Ивонн.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.