Ирина Федишин переболела коронавирусом

По словам Ирины, ПЦР тесты сначала показали отрицательный результат

Популярная певица Ирина Федишин рассказала, что вместе со своим мужем Виталием Човником переболела коронавирусом.

Об этом певица рассказала в своем Фейсбуке.

Звезда рассказала, что у нее болезнь прошла в легкой форме, в отличие от ее мужа, у которого появились тяжелые осложнения.

«К сожалению, ковид не обошел и мою семью. Это был очень сложный период, как о котором я решилась рассказать только сейчас. Несмотря на это, каждое лечение индивидуальное, каждый случай по-разному себя ведет, и только глядя симптоматику и анализы пациента, врач назначает лечение. Это очень важно! Знаю точно, что паниковать не нужно, но справиться с волнующими ощущениями очень трудно. Поэтому нам пришлось принимать еще и успокоительное», - говорит Ирина Федишин.

Также певица рассказала о симптомах.

«Все началось с меня, и на самом деле из симптомов был незначительный дискомфорт в горле, а через несколько дней присоединился насморк. И тогда я перестала чувствовать запах. То есть, я брала духи, брызгала их на руку, и не слышала запаха вообще. И еще было очень притупленное чувство вкуса. Это меня насторожило и я решила сделать тест. Виталий тоже захотел провериться «за компанию». Потому что его ничего не беспокоило, кроме незначительного сухого покашливание.

По словам Ирины, ПЦР тесты показали отрицательный результат, но уже на следующий день у Виталия поднялась высокая температура и он стал плохо себя чувствовать.

«Он снова пошел сдавать тест, который уже этот раз подтвердился. Соответственно и я поняла, что у меня тоже тест с первого раза показал нехорошо. Поэтому тесты могут ошибаться, важно прислушиваться к своим ощущениям и наблюдать за симптомами», - отметила Федишин.