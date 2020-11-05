Известная супермодель снялась в новом клипе Макса Барских

Вижуал кампейна был создан неизменным режиссером всех видеоработ артиста Аланом Бадоевым

Макс Барских представляет мужскую линию одежды Nick Vangard и выпускает второй трек, посвященный новому дропу.

В дебютной коллекции Industrial Habits, созданной Максом, развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ рок-звезды. Блестящие и бархатные ткани добавляют богемности и шика.

Барских сделал акценты на всевозможных пиджаках и куртках со строгим приталенным силуэтом. Особое внимание стоит уделить куртке унисекс с леопардовым принтом. В цветовой палитре присутствуют оттенки черного, золота, серебра и меди. В коллекции задействовано много экокожи, экомеха, натурального шелка, хлопка и бархата. У каждой ткани своя оригинальная текстура.

С мужским дропом выходит и второй сингл из будущего альбома под названием Style. В нем присутствует глубокий бас, средний темп, звуки Industrial, придающие легкий агрессивный характер. В съемках концептуального кампейна приняла участие супермодель Снежана Онопко, ставшая музой дебютной коллекции Industrial Habits бренда Nick Vangard .

«Снежана Онопко - олицетворение времен богемного шика конца 2000-ых, когда яркие и смелые образы были неотъемлемой частью гардероба жителей мегаполиса. Она работала с лучшими дизайнерами, творчество которых во многом повлияло и на мой вкус. Я очень рад нашему сотрудничеству. На съемках мы просто кайфовали в моменте», - комментирует Макс Барских.