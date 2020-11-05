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    Шоу-биз

    Известная супермодель снялась в новом клипе Макса Барских

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    Певец&nbsp;Макс Барских - Известная супермодель снялась в новом клипе Макса Барских
    Певец Макс Барских

    Вижуал кампейна был создан неизменным режиссером всех видеоработ артиста Аланом Бадоевым

    Макс Барских представляет мужскую линию одежды Nick Vangard  и выпускает второй  трек, посвященный новому дропу.

    В дебютной коллекции Industrial Habits, созданной Максом, развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ рок-звезды. Блестящие и бархатные ткани добавляют богемности и шика.

    Барских сделал акценты на всевозможных пиджаках и куртках со строгим приталенным силуэтом. Особое внимание стоит уделить куртке унисекс с леопардовым принтом. В цветовой палитре присутствуют оттенки черного, золота, серебра и меди. В коллекции задействовано много экокожи, экомеха, натурального шелка, хлопка и бархата. У каждой ткани своя оригинальная текстура.

    С мужским дропом выходит и второй сингл из будущего альбома под названием Style. В нем присутствует глубокий бас, средний темп, звуки Industrial, придающие легкий агрессивный характер. В съемках концептуального кампейна приняла участие супермодель Снежана Онопко, ставшая музой дебютной коллекции Industrial Habits бренда Nick Vangard  .

    «Снежана Онопко - олицетворение времен богемного шика конца 2000-ых, когда яркие и смелые образы были неотъемлемой частью гардероба жителей мегаполиса. Она работала с лучшими дизайнерами, творчество которых во многом повлияло и на мой вкус. Я очень рад нашему сотрудничеству. На съемках мы просто кайфовали в моменте», -  комментирует Макс Барских.

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