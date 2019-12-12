Дочь Поляковой впечатлила спортивным телом (фото)



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instagram.com/mashapolyakova

Дочь знаменитой украинской артистки Оли Поляковой Маша порадовала поклонников новыми фото из тренажерного зала

Соответствующую публикацию девушка сделала в популярной социальной сети.

«Как часто вы занимаетесь спортом ? И приносит ли это вам удовольствие? Лично мне да, а вот в зал я с выходными хожу 6 раз в неделю», - написала девушка.

Дочь Поляковой

Фото не заставило долго ждать своих комментаторов: «Здорово! Я мечтаю чтоб у меня было время на зал, пока двое маленьких детей это нереально», «Я зимой дома каждый день занимаюсь а весной, летом и осенью каждый день на стадионе», «Ваау», «Красотка», «Я учусь жить как ты хожу в спортзал 5 раз в неделю обожаю твой фирменный чайок».