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    Фото

    Дочь Поляковой впечатлила спортивным телом (фото)

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    Дочь Поляковой впечатлила спортивным телом (фото)
    instagram.com/mashapolyakova

    Дочь знаменитой украинской артистки Оли Поляковой Маша порадовала поклонников новыми фото из тренажерного зала

    Соответствующую публикацию девушка сделала в популярной социальной сети.

    «Как часто вы занимаетесь спортом ? И приносит ли это вам удовольствие? Лично мне да, а вот в зал я с выходными хожу 6 раз в неделю», - написала девушка.

    ____10.58.32
    Дочь Поляковой

    Фото не заставило долго ждать своих комментаторов: «Здорово! Я мечтаю чтоб у меня было время на зал, пока двое маленьких детей это нереально», «Я зимой дома каждый день занимаюсь а весной, летом и осенью каждый день на стадионе», «Ваау», «Красотка», «Я учусь жить как ты хожу в спортзал 5 раз в неделю обожаю твой фирменный чайок».

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