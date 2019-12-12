Горячий хит этого года - Dance Monkey виртуозно сыграли на бандуре и кнопочном аккордеоне (видео)



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Участники дуэта B&B Project – Татьяна Мазур (бандура) и Сергей Шамрай (кнопочный аккордеон)

Известные украинские музыканты восхитили сеть ярким кавером

Украинская кавер-группа B&B Project снова порадовала поклонников инструментальной музыки очередным ярким видео. На этот раз харизматичные музыканты сделали обработку популярной песни Dance Monkey австралийской певицы Tones and I. Как своеобразный тембр бандуры и кнопочного аккордеона обогащает попсовое звучание хита – смотрите на видео.

B&B Project – популярная украинская кавер-группа, состоящая из двух выпускников Национальной музыкальной академии имени Чайковского: Татьяны Мазур (бандура) и Сергея Шамрая (кнопочный аккордеон). Ребята впервые покорили украинский YouTube несколько лет назад, выпустив кавер на песню Nothing Else Matter группы Metallica. Пользователей сети покорило необычное звучание популярных мелодий в исполнении бандуры и кнопочного аккордеона.

Кроме развлекательной функции, ребята вдохновляют многих на занятия музыкой.

«После выступления на одном из фестивалей к нам подошла завуч местной музыкальной школы. Она рассказала нам историю, которой я до сих пор очень горжусь. Оказывается, что их детки приходят на уроки, показывают преподавателям наши видео с возгласами «Хотим играть, как они». В прошлом году в этой школе был полный набор на бандуру и баян. Завуч была в шоке, поскольку такого не видели уже очень давно. Еще одна история о девочке, которая училась в техническом лицее. Просмотрев наши видео, она настолько загорелась желанием играть на бандуре, что ушла из лицея и поступила в музыкальное училище в класс бандуры», - рассказала Татьяна в одном из интервью.