Ирина Федишин анонсировала выход новой песни

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Новая песня артистки вдохновлена творчеством Владимира Сосюры

Ирина Федишин опубликовала в своем Instagram снимки нежного образа и анонсировала выход своей новой песни под названием «Перший сніг».

«Это будет сильная романтическая и одновременно праздничная песня. Уже сегодня горячая всеукраинская премьера "Перший сніг», - написала под снимком артистка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 11 Гру 2019 р. о 11:47 PST





Также артистка поделилась историей написания новой композиции.

«Как-то, случайно, я наткнулась в интернете на стихотворение «Перший сніг» украинского писателя Владимира Сосюры. Он очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!» Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас», - рассказывает Ирина.

На фото Ирина позирует в белом пуховике, который приспустила, обнажив плечи, белых джинсах и белых ботинках на грубой подошве.