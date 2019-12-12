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    Шоу-биз

    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни

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    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни
    instagram.com/irynafedyshyn

    Новая песня артистки вдохновлена творчеством Владимира Сосюры

    Ирина Федишин опубликовала в своем Instagram снимки нежного образа и анонсировала выход своей новой песни под названием «Перший сніг».

    «Это будет сильная романтическая и одновременно праздничная песня. Уже сегодня горячая всеукраинская премьера "Перший сніг», - написала под снимком артистка.

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    Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)


    Также артистка поделилась историей написания новой композиции.

    «Как-то, случайно, я наткнулась в интернете на стихотворение «Перший сніг» украинского писателя Владимира Сосюры. Он очень мне понравился. Перед глазами сразу развернулась картина. Я подошла к фортепиано, и с первого прикосновения к клавишам, начала распевать это стихотворение. Когда закончился куплет, мне захотелось дописать припев. То, что я чувствовала от прочитанного, от этих эмоций, появились фразы: «Белый снег падает, сказку напоминает. Первый снег, первая любовь!» Эта песня написана на одном дыхании! С любовью для вас», - рассказывает Ирина.

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    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни
    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни
    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни
    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни
    Ирина Федишин анонсировала выход новой песни

    На фото Ирина позирует в белом пуховике, который приспустила, обнажив плечи, белых джинсах и белых ботинках на грубой подошве.

    знаменитости фотография певица Ирина Федишин Instagram
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