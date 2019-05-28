HBO объявили, что отдельной «Игры престолов» об Арье Старк не будет



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Зато будет приквел с Наоми Уоттс в главной роли

Еще до завершения финального сезона «Игры престолов» канал HBO запустил в работу несколько приквелов и спин-оффов суперпопулярного сериала. Посмотрев последнюю серию, фанаты были уверены, что один из них будет посвящен Арье Старк.

В финале Арья Старк на корабле отправляется на запад от Вестероса – на те территории, которые не обозначены на картах. Надежды поклонников сериала на то, что ее приключениям будет посвящено одно из продолжений, разбил Кейси Блойс, директор по вещанию HBO.

«Нет, нет, нет. Я хочу, чтобы «Игра престолов» оставалась вещью в себе. Я не хочу брать персонажей из вселенной, которая была так прекрасно создана, и помещать их в другой мир, который бы разрабатывал кто-то другой», – заявил Блойс в интервью изданию The Hollywood Reporter. По его словам, вселенная авторства писателя Джорджа Р. Р. Мартина позволяет добавлять в нее сколько угодно новых персонажей, никак не используя старых. Кроме того, как считают аналитики, приквел с участием Мэйзи Уильямс обошелся бы каналу слишком дорого, учитывая популярность Арьи Старк и уровень гонораров актрисы, которая играет этого персонажа.

Также известно, что уже в июне стартуют съемки пилотной серии приквела «Игры престолов». Он получил название «Длинная ночь» (The Long Night), действие будет происходить за 8000 лет до тех событий, что были описаны в завершившемся сериале. Приквел расскажет о «страшных тайнах Вестероса» и истинном происхождении «белых ходоков». Одну из главных ролей сыграет актриса Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Кинг Конг»).

Джерело: Buro 24/7