Хейли Бибер в купальнике и с веслом попала в объектив папарацци



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Звезду заметили на фотосессии в Майами

25-летний Джастин Бибер с супругой переместились из Лос-Анджелеса в Майами.

Одна з самых узнаваемых моделей современности Хейли Бибер приняла участие в очередной фотосессии. В один из съемочных дней супруга Джастина Бибера попала в объективы папарацци. На этих кадрах она позирует в темно-синем бикини с серферской доской, веслом и ластами.

На протяжении съемки Джастин наблюдал за работой возлюбленной с берега. По словам очевидцев, в перерывах она сразу же шла к мужу, чтобы нежно обнять его и поделиться своими впечатлениями от фотосета.