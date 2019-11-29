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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи повторила культовый образ оперной дивы Марии Каллас (видео)

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    <p>55-летняя Моника Беллуччи побывала в парижском театре Мариньи на премьере постановки Maria Callas: Lettres et m&eacute;moires (&laquo;Мария Каллас: письма и воспоминания&raquo;)</p> <div></div> - Моника Беллуччи повторила культовый образ оперной дивы Марии Каллас (видео)

    55-летняя Моника Беллуччи побывала в парижском театре Мариньи на премьере постановки Maria Callas: Lettres et mémoires («Мария Каллас: письма и воспоминания»)

    Поклонники отметили поразительное сходство итальянской актрисы с американской оперной певицей

    55-летняя Моника Беллуччи в Париже в ходе театрального перформанса Maria Callas: Lettres et mémoires («Мария Каллас: письма и воспоминания») зачитала письма-воспоминания оперной дивы XX века Марии Каллас. Зрители с восхищением отметили, насколько Беллуччи смогла повторить культовый образ.

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    Публикация от Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

    «Когда я увидел, как Моника читает письма Каллас, я сразу понял, что она способна передать ее образ настолько точно, что он станет живым», – заявил режиссер, который сам предложил артистке выйти на сцену.

    Кинозвезда призналась, что и не подозревала о том, насколько похожа с Каллас. Моника показала поклонникам ролик, на котором сравнила себя с оперной звездой.

    Актриса была похожа на певицу не только манерой исполнения, но и внешним видом. Беллуччи выбрала для выхода в свет знаменитое черное платье с прозрачным верхом, в котором так часто в свое время выступала Каллас.

     

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