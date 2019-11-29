Люка Бессона обвиняют в жестоком обращении с подчиненной. Режиссеру грозит срок



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Адвокат знаменитости уверяет – его подзащитный ни в чем не виноват

Знаменитый режиссер и сценарист долгое время не отпускал сотрудницу в отпуск, а потом и вовсе уволил ее

Французский кинорежиссер Люк Бессон может получить срок и штраф за слишком жесткое отношение к подчиненным. В октябре 2017 года ассистентка попросила сценариста об отпуске, однако тот отказал ей. Не помогла и повторная попытка. Когда же женщина окончательно выбилась из сил, она отправилась ко врачам и взяла там больничный. Однако, уже в следующем году Люк Бессон внезапно уволил женщину, заявив, что уверен – больничный лист ненастоящий.

Не стерпев такого унижения, 50-летняя пострадавшая обратилась в суд. Variety отмечает, что эксперты изучили состояние истицы и пришли к выводу – женщина действительно не могла посещать работу несколько месяцев, а значит, обмана в ее случае нет. Помимо этого, пострадавшая заявила, что регулярно подвергалась оскорблениям и чувствовала себя как рабыня.

Сейчас Бессону грозит 10 месяцев условного срока и штраф в 30 тысяч евро. Еще 50 тысяч обязана будет заплатить режиссерская компания Бессона. Адвокат же знаменитости уверяет – его подзащитный ни в чем не виноват, а ассистентка специально взяла больничный, чтобы улететь отдыхать. Решение по этому делу суд озвучит 8 января.