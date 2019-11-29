Олег Винник рискует жизнью ради «волчиц» (фотофакт)
«Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену», - вспоминает режиссер концерта
Звездный любимец всех украинских женщин храбро исполнил все головокружительные идеи режиссера
Поп-король украинского шоу-биза Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур «Роксолана». В заключительном концерте тура, который прошел в киевском Дворце спорта певец восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами.
Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере. Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу «Роксолана». Катя признается: артист поразил ее профессионализмом. Когда она предложила Олегу довольно рискованную постановку, он сразу же согласился. Более того, во время выполнения сложного трюка отказался от страховки!
«В одном из номеров у нас был полет. Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы», – рассказала Царик журналистам «Интера».