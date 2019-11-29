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    Шоу-биз

    Олег Винник рискует жизнью ради «волчиц» (фотофакт)

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    <p>&laquo;Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену&raquo;, - вспоминает режиссер концерта</p> <div></div> - Олег Винник рискует жизнью ради «волчиц» (фотофакт)

    «Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену», - вспоминает режиссер концерта

    Звездный любимец всех украинских женщин храбро исполнил все головокружительные идеи режиссера

    Поп-король украинского шоу-биза Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур «Роксолана».  В заключительном концерте тура, который прошел в киевском Дворце спорта певец восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами.

    Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере.  Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу «Роксолана». Катя признается: артист поразил ее профессионализмом. Когда она предложила Олегу довольно рискованную постановку, он сразу же согласился. Более того, во время выполнения сложного трюка отказался от страховки!

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    Бесстрашный Винник под потолком Дворца Спорта. Фото: Главком

    «В одном из номеров у нас был полет. Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы», – рассказала Царик журналистам «Интера».

     

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