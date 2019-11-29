Олег Винник рискует жизнью ради «волчиц» (фотофакт)



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«Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену», - вспоминает режиссер концерта

Звездный любимец всех украинских женщин храбро исполнил все головокружительные идеи режиссера

Поп-король украинского шоу-биза Олег Винник завершил масштабный гастрольный тур «Роксолана». В заключительном концерте тура, который прошел в киевском Дворце спорта певец восхищал поклонников не только вокалом и харизмой, но и новым виджеингом, эффектной сценографией и спецэффектами.

Певец не скрывает, что концерт во Дворце спорта – самое дорогое шоу в его карьере. Постановку он впервые доверил женщине – режиссеру-клипмейкеру Кате Царик. Она полгода работала над созданием шоу «Роксолана». Катя признается: артист поразил ее профессионализмом. Когда она предложила Олегу довольно рискованную постановку, он сразу же согласился. Более того, во время выполнения сложного трюка отказался от страховки!

Бесстрашный Винник под потолком Дворца Спорта. Фото: Главком

«В одном из номеров у нас был полет. Олегу надо было из-под потолка Дворца спорта на качающейся платформе за 30 секунд спуститься на сцену. Певец меня поразил тем, что отказался от страховки во время этого трюка! Он – артист с большой буквы», – рассказала Царик журналистам «Интера».