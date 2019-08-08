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    Шоу-биз

    Холли Берри призналась, что могла бы стать идеальной суррогатной матерью

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    Холли Берри - Холли Берри призналась, что могла бы стать идеальной суррогатной матерью
    Холли Берри

    В новом интервью 52-летняя Холли Берри рассказала о своей первой обложке для журнала, сделанной 20 лет назад, а также поделилась сожалением, что решилась на рождение детей слишком поздно

    Холли Берри воспитывает двух детей: 11-летнюю Налу и 5-летнего Масео. Впервые актриса стала мамой в 40 лет, и теперь, по ее словам, жалеет, что родила детей так поздно.

    «Честно говоря, сексуальнее всего я чувствовала себя во время обеих моих беременностей. Осознание того, что теперь кто-то всегда будет на меня рассчитывать, сделало меня лучше. Я стала более сосредоточенной на своих целях, больше не позволяла себе расстраиваться по пустякам, плюс мне просто нравилось быть беременной. Если бы я решилась на это раньше, у меня было бы, наверное, пятеро детей. А если бы я не стала актрисой, то была бы идеальной суррогатной матерью», - рассказала звезда.

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    Холли Берри призналась, что могла бы стать идеальной суррогатной матерью
    20-летняя мисс США Холли Берри из Огайо примеряет корону мисс мира во время репетиции финала конкурса, 1986 год
    Спайк Ли и Холли Берри в фильме «Лихорадка джунглей» (1991)
    «Приказано уничтожить» (1996)
    Билли Боб Торнтон и Холли Берри «Бал монстров» (2001)
    Холли Берри получает «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Бал монстров», 2002 год
    Пирс Броснан и Холли Берри в фильме «Умри, но не сейчас» (2002)
    «Умри, но не сейчас» (2002)
    «Готика» (2003)
    «Женщина-кошка» (2004)
    «Люди Икс: Последняя битва» (2006)
    Том Хэнкс и Холли Берри в картине «Облачный атлас» (2012)
    «Похищение» (2017)
    С 2013 по 2016 год Хэлли была замужем за актёром Оливье Мартинесом. 5 октября 2013 года у супругов родился сын Масео
    Холли Берри призналась, что могла бы стать идеальной суррогатной матерью

    Холли отметила, что ее детям нет дела до того, что она известная актриса.

    «Нала осознала, кто я, благодаря своим школьным друзьям. А Масео в прошлом году любил подшучивать надо мной, громко произнося мое имя на публике, по типу: «Холли Берри, передайте, пожалуйста, кетчуп!» Это так смущало меня», - со смехом рассказала актриса.

    Впервые Берри попала на обложку InStyle в 2000 году. Она отметила, что 20 лет назад темнокожие лица нечасто мелькали на обложках журналов, потому для нее стать героиней выпуска было очень важно.

    «Я знала, как много это будет значить для других темнокожих женщин и девочек», - призналась поделилась Холли.

    Джерело: popcornnews

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