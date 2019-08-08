Милла Йовович ждет третьего ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милла Йовович

Актриса поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Instagram

Мать двух дочерей, в прошлом пережившая тяжелую историю с потерей ребенка, Мила Йвовоич долгое время не могла оправиться от этой трагедии, и лишь недавно рассказала общественности о том, через что она прошла.

Но теперь на смену грустным новостям пришли радостные: актриса в положении и ждет третьего ребенка. Кстати, это будет девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 7 Авг 2019 в 1:18 PDT

«Опять «залетела». После того, как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая, результатов тестов, и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае, желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! Целую Мила» — поделилась актриса своей радостью с подписчиками.