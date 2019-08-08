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    Шоу-биз

    Милла Йовович ждет третьего ребенка

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    Милла Йовович - Милла Йовович ждет третьего ребенка
    Милла Йовович

    Актриса поделилась радостной новостью со своими подписчиками в Instagram

    Мать двух дочерей, в прошлом пережившая тяжелую историю с потерей ребенка, Мила Йвовоич долгое время не могла оправиться от этой трагедии, и лишь недавно рассказала общественности о том, через что она прошла.

    Но теперь на смену грустным новостям пришли радостные: актриса в положении и ждет третьего ребенка. Кстати, это будет девочка.

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    Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

    «Опять «залетела». После того, как 13 недель назад я узнала, что беременна, у меня возникли смешанные чувства — от полной радости до ужаса. Из-за моего возраста и потери последней беременности я не хотела слишком привязываться к этому потенциальному ребенку. Это было не очень весело, и последние несколько месяцев мы жили как на иголках, ожидая, результатов тестов, и проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава Богу, все благополучно И мы узнали, что нас благословили девчушкой! В любом случае, желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам много любви и буду держать вас в курсе моих успехов! Целую Мила» — поделилась актриса своей радостью с подписчиками.


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