Модный пуризм: во что одевается летом Анджелина Джоли



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Этим летом Анджелина Джоли не единожды попадала в объективы папарацци во время прогулок с детьми в Лос-Анджелесе или рабочих поездок в Париж

И каждый раз ее образы были выдержаны в минималистичном и сдержанном настроении. Стилисты называют это направление в моде пуризмом и считают лучшим вариантом для тех, кто не хочет зависеть от сезонных трендов и мучиться вопросом, что сегодня надеть.

Пуризм отличают эстетическая ясность, подчеркнутая простота и функциональность, однако именно этот стиль предъявляет наибольшие требования к качеству вещей. Ткани здесь должны быть наилучшего качества, а посадка идеальной. Малейшие изъяны будут видны мгновенно.

Именно такие образы в последнее время все чаще выбирает Анджелина Джоли. Пока критики считали, что она тяжело переживает развод и поэтому стала скучно одеваться, модные инсайдеры увидели в серо-черно-бежево-белых образах актрисы наилучший пример современного пуризма или luxe purism. Ее гардероб теперь вне сезонных трендов, а все вещи в нем легко комбинируются друг с другом.

Основные характеристики этого стиля: преобладание серо-черно-бежево-белых в сочетании с простыми формами. При этом в гардеробе Джоли абсолютно естественно уживаются такие вещи как черное платье-футляр и свободная туника в пол песочного оттенка, которая стала одной из ее любимых вещей этим летом.

Также переживать жару актриса любит в вещах в бельевом стиле. Это может быть и платье-комбинация, и топ на тонких бретелях в паре с широкими струящимися брюками.

Цветовая гамма также тяготеет к естественным и приглушенным тонам.

Джерело: vogue.ua