«Хотелось бы больше». Нардеп от «Слуги народа» оценил свою первую зарплату



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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики надеется, что зарплаты депутатов вырастут

Избранник от «Слуги народа» Андрей Герус получил первую депутатскую зарплату 44 тыс. грн и пожаловался, что его доход сейчас значительно уменьшился. Об этом он рассказал в комментарии «Главкому». Отметим, что до избрания депутатом Верховной Рады Герус работал инвестаналитиком, директором по торговой и инвестиционной деятельности в концерне «Галнафтогаз», членом НКРЕКП.

«Хотелось бы большую зарплату? Конечно, всем хотелось бы больше. Смогу ли на нее прожить? Когда я шел сюда, то примерно понимал, какова будет сумма. Плюс у меня есть сбережения», - пояснил депутат« Главкому ».

Герус также надеется, что зарплаты депутатов вырастут. «Существенно вырос уровень доверия общества к парламенту с 10% до около 50%, а доверие общества и оплата труда нардепов - вещи связаны», - считает «слуга народа».

Еще один нардеп из «зеленой» фракции Александр Трухин, бизнесмен, семья которого имеет в собственности немало земельных участков на Полтавщине и фермерское хозяйство, в комментарии «Главкому» заверил, что ежемесячно тратит сумму, сопоставимую с зарплатой в Верховной Раде. «Однако в жизни могут случиться непредвиденные вещи - болезнь, например, - и тогда сумма месячных расходов будет больше», - отметил парламентарий, который ездит на работу на Porsche Cayenne.