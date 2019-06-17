Ирэна Карпа рассказала о романе с Андреем Хлывнюком: Мы были угловатыми подростками



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Певица и писательница Ирэна Карпа поделилась интересным фактом из своей биографии

В интервью Кате Осадчей из программы «Светская жизнь» певица и писательница Ирэна Карпа призналась, что у нее была бурная молодость. В студенческие годы Карпа закрутила роман с лидером группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком.

«Ты меня лучше спроси, с кем у меня в бурной юности не было романа. Мало таких публичных людей. Роман был. Но это еще были студенческие годы, это было очень-очень давно. Это еще не был «Бумбокс», это была совсем неизвестная группа «Мандариновый рай». И мы были такие еще угловатые подростки», - призналась Карпа.

Вместе с тем Ирэна честно ответила, что не знает, посвящал ли ей Хлывнюк одну из песен «Бумбокс».

«Честно, не думаю. Думаю, у него было не меньше женщин, чем у меня мужчин. Если бы он мне что-то посвятил, это было бы приятно. Потому что всю свою жизнь только я всем посвящаю песни», - пожаловалась знаменитость.

Джерело: ТСН