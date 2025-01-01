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Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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колаж: glavcom.ua

Ірина Білик розпочала свій ювілейний рік подарунком для шанувальників

Народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» разом з перекладеними раніше композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

«Ця пісня для мене – історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. «Нас нема» – це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання – вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема», – поділилась Білик.

Зазначимо, пісню «Нас нет» російською мовою Білик презентувала у 2008 році, згодом записала кліп, у якому знявся на той момент її коханий – хореограф Дмитро Дікусар.

У 2007 році співачка взяла участь у популярному шоу «Танці з зірками», після якого й почалися їхні стосунки. У тому ж році вони організували весілля у Ріо-де-Жанейро. Звісно, за українськими законами шлюб не мав юридичної сили. У 2010 році Білик оголосила про розрив із Дікусаром. 

Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару фото 1
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару фото 2
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару фото 3

Дікусар на самому початку повномасштабної війни мобілізувався до лав ЗСУ, боронить батьківщину вже понад двох років.

Нагадаємо, 6 квітня 2025 року, у день свого 55-річчя, співачка відіграє святковий концерт у київському палаці «Україна». Оскільки вже зараз квитки на шоу повністю розпродані, Білик додала ще один концерт, що відбудеться 5 квітня. 

Зазначимо, Ірина Білик у березні 2024 року порадувала шанувальників українською версією пісні «Ми будем разом». Виконавиця вийшла за межі перекладу й переосмислила текст, заклавши в нього глибокі сенси. 

У 2023 році Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт «Снег» українською мовою. 

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Теги: співачка Ірина Білик

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