Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів

Прихильники співачки не залишилися осторонь фотографії і написали багато приємних коментарів

Народна артистка України Ірина Білик у соціальних мережах опублікувала своє дитяче фото, чим вразила своїх прихильників. На світлині майбутня артистка ще зовсім маленька, однак, ніби вже намагається співати пісню.

Білик додала до фотографії коротке питання: «Як підпишемо?»

Прихильники співачки не залишилися осторонь запитання і написали багато приємних коментарів під дописом.

Деякі користувачі залишали під дописом слова із пісень Білик.

Раніше Народна артистка України Ірина Білик показалася у новому образі. Відповідне відео співачка оприлюднила в Instagram. Ірина Білик поділилася, чи подобається їй японське кімоно більше за українську вишиванку. Вона підписала відео такими словами: «Вишиванка чи кімоно?».

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син. До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.