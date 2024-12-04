Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів
Прихильники співачки не залишилися осторонь фотографії і написали багато приємних коментарів
Народна артистка України Ірина Білик у соціальних мережах опублікувала своє дитяче фото, чим вразила своїх прихильників. На світлині майбутня артистка ще зовсім маленька, однак, ніби вже намагається співати пісню.
Білик додала до фотографії коротке питання: «Як підпишемо?»
Прихильники співачки не залишилися осторонь запитання і написали багато приємних коментарів під дописом.
Деякі користувачі залишали під дописом слова із пісень Білик.
Раніше Народна артистка України Ірина Білик показалася у новому образі. Відповідне відео співачка оприлюднила в Instagram. Ірина Білик поділилася, чи подобається їй японське кімоно більше за українську вишиванку. Вона підписала відео такими словами: «Вишиванка чи кімоно?».
Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син. До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.
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