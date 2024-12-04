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Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Білик додала до фотографії коротке питання: «Як підпишемо?»
фото: facebook.com/bilyk.iryna

Прихильники співачки не залишилися осторонь фотографії і написали багато приємних коментарів

Народна артистка України Ірина Білик у соціальних мережах опублікувала своє дитяче фото, чим вразила своїх прихильників. На світлині майбутня артистка ще зовсім маленька, однак, ніби вже намагається співати пісню.

Білик додала до фотографії коротке питання: «Як підпишемо?»

Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів фото 1
фото: facebook.com/bilyk.iryna

Прихильники співачки не залишилися осторонь запитання і написали багато приємних коментарів під дописом.

Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів фото 2
скриншот: facebook.com/bilyk.iryna
Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів фото 3
скриншот: facebook.com/bilyk.iryna
Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів фото 4
скриншот: facebook.com/bilyk.iryna

Деякі користувачі залишали під дописом слова із пісень Білик.

Ірина Білик виклала у соцмережі дитяче фото та заінтригувала читачів фото 5
скриншот: facebook.com/bilyk.iryna/

Раніше Народна артистка України Ірина Білик показалася у новому образі. Відповідне відео співачка оприлюднила в Instagram. Ірина Білик поділилася, чи подобається їй японське кімоно більше за українську вишиванку. Вона підписала відео такими словами: «Вишиванка чи кімоно?».

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син. До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.

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Теги: Ірина Білик вишиванка співачка

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