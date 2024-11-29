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Ірина Білик показалася у незвичайному образі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ірина Білик одягнула кімоно
фото: скріншот з відео

Народна артистка України Ірина Білик перевтілилася у японку

Народна артистка України Ірина Білик показалася у новому образі. Зірка одягнула кімоно та розповіла, чи може воно конкурувати з вишиванкою. Відповідне відео співачка оприлюднила в Instagram.

Ірина Білик поділилася, чи подобається їй японське кімоно більше за українську вишиванку. Вона підписала відео такими словами: «Вишиванка чи кімоно?».

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Допис, поширений Ірина Білик (@bilyk_iryna)

«Я хочу вам сказати, що костюм японки зроблений для того, щоб сховати усе, що в тебе виросло, зробити талію більшою, тому що тут на мені стільки подушок. Я все одно обираю українське намисто, український віночок», – заявила співачка.

Нагадаємо, Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram. На кадрах видно, як тепло прийняли артистку в країні сонця, що сходить. Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні.

Також народна артистка Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.

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Теги: Японія Ірина Білик співачка

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