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Ювілей Білик спровокував ажіотаж. Співачка оголосила додаткове шоу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік
фото з відкритих джерел

Квитки на перший концерт були розпродані за п'ять місяців до самої події

Народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. 

Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно три місяці до події – квитків майже не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

Місце проведення – незмінне – Палац мистецтв «Україна».

Ціни стартують від 350 грн за квиток до 3,8 тис. грн. За 15 годин після оголошення додаткового концерту – деякі сектори на балконі вже викуплені повністю.

Ювілей Білик спровокував ажіотаж. Співачка оголосила додаткове шоу фото 1
скриншот: kyiv.karabas.com

Як відомо, свої 50 років Ірина Білик святкувала під час пандемії. Тоді співачці довелося кілька разів переносити свої концерти у Палаці «Україна», а глядачі чекали виступу понад рік. Врешті Білик відіграла чотири концерти у столиці.

Нагадаємо, у листопаді народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні. Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Також Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

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Теги: Ірина Білик артист співачка концерт народний артист

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