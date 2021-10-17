Ирина Билык рассказала, что ждет внуков из Африки

Певица рассказала, планирует ли заводить детей ее старший сын

Украинская поп-дива Ирина Билык рассказала, что хотела подарить двум своим сыновьям сестричку. Она планировала обратиться к услугам суррогатной матери, чтобы родить девочку. Но от идеи пришлось отказаться из-за работы. Об этом певица рассказала в программе «Светская жизнь».

«У меня был такой план, в прошлом году я об этом договаривалась, думала, вела переговоры. Так казалось, что я хочу. Но потом, когда пошли концерты, маленького сына я оставляла с нянями, братиком. Я подумала, что это несправедливо. Третий ребенок будет просто заложником того, что я много работаю. Я решила, что на этом останавливаюсь, и все последние годы буду посвящать только своим зрителям », – сказала Ирина Билык.

На вопрос Екатерины Осадчей, ждет ли она внучку, исполнительница ответила, что ее старший сын, Глеб, – чайлдфри.

«Вместе со своей девушкой они пока не мечтают о детях. Говорят, что возможно из Африки привезут себе ребенка. Потому что очень много детей без родителей, голодают, им плохо», – поделилась артистка.

Ирина Билык также отметила, что не против внуков. «Я сказала: «Это ваша жизнь, берите хоть из Африки, хотя где угодно. Я буду любить любого ребенка».

Стоит отметить, что Ирина Билык воспитывает двоих детей – сын Глеб, рожденный в браке с моделью Андреем Оверчуком, и сын Табриз от российского режиссера и продюсера Аслана Ахмадова.

Ранее Билык в программе «Светская жизнь» поделилась воспоминаниями о том, где впервые познакомилась с Софией Ротару и рассказала, что ест легендарная певица, чтобы поддерживать фигуру.

Билык на своей личной странице в Instagram разместила снимок с симпатичным мужчиной на фоне осенней природы. Напомним, Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.

Поп-дива украинского шоу-бизнеса в своем Инстаграме похвасталась заметно подросшим сыном Табризом.